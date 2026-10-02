Studioso USA, “Non dobbiamo essere uguali per creare armonia”

Al Forum di Nishan sulle civiltà del mondo, tenutosi a Qufu, città natale di Confucio, nella Cina orientale, Reed Dasenbrock, ex vice cancelliere per gli affari accademici dell'Università delle Hawaii a Manoa, ha cercato una risposta attuale. Ha spiegato perché Oriente e Occidente potrebbero avere più cose da imparare l'uno dall'altro di quanto pensiamo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)