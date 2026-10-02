Home Video News Xinhua Studioso USA, “Non dobbiamo essere uguali per creare armonia”
Studioso USA, “Non dobbiamo essere uguali per creare armonia”
Al Forum di Nishan sulle civiltà del mondo, tenutosi a Qufu, città natale di Confucio, nella Cina orientale, Reed Dasenbrock, ex vice cancelliere per gli affari accademici dell'Università delle Hawaii a Manoa, ha cercato una risposta attuale. Ha spiegato perché Oriente e Occidente potrebbero avere più cose da imparare l'uno dall'altro di quanto pensiamo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)