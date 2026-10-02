Cina: giovani stranieri alla scoperta del Gran Canale grazie all’iniziativa GYLD

Dei giovani internazionali stanno partecipando a un tour di sei giorni dedicato al patrimonio culturale del Gran Canale nella Cina orientale, nell'ambito dell'iniziativa Global Young Leaders Dialogue (GYLD). Viaggiando da Yangzhou a Shaoxing e Ningbo, esplorano la storia, la cultura e l'eredità vivente del Gran Canale cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)