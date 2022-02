Studenti in piazza a Palermo: “Basta alternanza scuola-lavoro”

Studenti in piazza anche a Palermo per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Un corteo è partito da Piazza Verdi e, dopo avere attraversato il centro cittadino, si è diretto in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana. mra/vbo/gtr