NAPOLI (ITALPRESS) – Ritorna dopo la pausa estiva, in Consiglio Regionale della Campania, l’appuntamento con “LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani”. Diverse decine di studenti, provenienti da scuole e università di varie province, si sono sedute questa mattina nei banchi dell’Aula consiliare Giancarlo Siani per partecipare a una lezione sul procedimento legislativo regionale. Un’iniziativa, giunta al secondo incontro, promossa dal consigliere regionale Andrea Volpe (Libera-Psi), a cui hanno partecipato anche il Segretario Generale, Mario Vasco, il Direttore Generale Attività Legislativa, Magda Fabbrocini e il dirigente dell’U.D. Assemblea, Vincenza Vassallo.

“Questo appuntamento nasce dalla volontà di coinvolgerli davvero i ragazzi, di renderli partecipi del processo amministrativo e legislativo” sottolinea Volpe, Questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, che si mostra disponibile ad ascoltare anche le proposte degli studenti: “I ragazzi – spiega ancora il consigliere – in queste settimane hanno avuto modo di metabolizzare ciò che abbiamo fatto e, divisi per gruppi di lavoro, hanno già buttato giù un pò di idee. L’incontro con una dirigente dell’assemblea legislativa è invece utile per avere qualche nozione sulle competenze, ma soprattutto su come si scrive e si imposta una legge regionale”.

Tanti i temi affrontati dagli studenti che hanno portato spunti interessanti: “I ragazzi scrivono in continuazione, anche in questi mesi mi hanno mandato suggerimenti e proposte – racconta Volpe -. Sono tutti molto sensibili al tema dei trasporti perchè probabilmente sentono molto l’esigenza di potersi muovere con più agilità, sia per studiare che per uscire con gli amici, servirebbe un pò di mobilità più comoda. E poi c’è grande attenzione sul turismo: i ragazzi sentono molto la forte vocazione e le grandi possibilità che ha la Campania. Speriamo di riuscire a scrivere qualcosa in tempi record, io – conclude Volpe – sono pronto a firmare qualunque proposta”.

