Strutture abusive in uno stabilimento balneare nel Cagliaritano, sequestri e sanzioni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nel corso di una specifica attività di controllo effettuata presso il litorale del Comune di Castiadas, il personale della Guardia Costiera di Cagliari ha accertato la presenza di strutture e attrezzature collocate senza i necessari titoli autorizzativi su un’area appartenente al demanio marittimo, per una superficie complessiva di circa 127 metri quadrati. Il controllo ha evidenziato un’occupazione abusiva in un tratto caratterizzato dalla presenza di dune costiere, sottoposto a particolare tutela ambientale e paesaggistica. Nell’area erano state collocate attrezzature destinate alla balneazione e, in prossimità di un chiosco bar, una struttura in legno stabilmente posizionata e destinata ad attività di servizio e accoglienza della clientela.

La presenza delle strutture e delle attrezzature sottraeva spazi alla libera e pubblica fruizione e incideva sull’assetto naturale e paesaggistico della fascia costiera, interessando un ambiente di particolare pregio e sensibilità. L’area e le strutture interessate sono state sottoposte a sequestro. Per le condotte riscontrate è stata formalizzata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato connesse all’occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, nonché per i profili di rilevanza ambientale e paesaggistica emersi nel corso del sopralluogo.

Nel corso della medesima attività di controllo, sono state inoltre accertate, nei confronti di altri soggetti, violazioni della normativa in materia di fruizione del demanio marittimo, che hanno comportato l’elevazione di 7 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 7.000 euro.

– foto ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).