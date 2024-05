Stromberg “Nessuno avrebbe immaginato un’Atalanta così bella”

ROMA (ITALPRESS) - “Nessuno a Bergamo avrebbe mai immaginato che l’Atalanta sarebbe potuta arrivare a questi livelli”. Queste le parole di Glenn Stromberg, ex centrocampista dell’Atalanta e tra i testimonial di Lega Serie A intervenuto in occasione dell’evento organizzato per l’arrivo del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa alla stazione di Roma Termini. “Credo che dal 1984, quando sono arrivato a Bergamo, nessuno poteva aspettarsi una cosa simile. Io sono sempre in giro per l’Europa durante la settimana e tutti coloro che sanno di calcio, in Spagna, Germania, Francia, Inghilterra sanno cos’è l’Atalanta. Si tratta di un lavoro di gruppo, con Gasperini che da allenatore ha creato quasi un’utopia”, ha aggiunto l'ex nerazzurro. xi6/ari/gtr