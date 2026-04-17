Stretto di Hormuz, Merz “Lavorare per una Risoluzione Onu”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Anche la Germania è pronta a fare la propria parte per garantire il successo della missione e per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz", qualora "vi fosse una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. D'altra parte", per la partecipazione alla missione, "servirebbe l'approvazione da parte del parlamento tedesco, secondo la Costituzione". Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi. "Lavorare a una risoluzione del consiglio di sicurezza dell'ONU è importante, lavoreremo in tal senso con i nostri partner". sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)