ROMA (ITALPRESS) – In questi giorni di festa, con il conseguente affollamento delle vie della Capitale e dei mezzi pubblici per lo shopping festivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo contro il fenomeno dei borseggi. L’attività, coordinata dalla Procura capitolina, ha permesso di arrestare in flagranza 6 persone per furto aggravato. I Carabinieri hanno sorpreso i borseggiatori in azione mentre tentavano di approfittare della distrazione di turisti e cittadini intenti agli acquisti natalizi.

Un cittadino georgiano di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Salaria appena dopo avere derubato del portafoglio un turista russo a bordo della metropolitana Linea “A” all’altezza della fermata Termini.

Presso la stessa fermata, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato una giovane nomade, senza fissa dimora e già nota per reati specifici, sorpresa a derubare del portafoglio una turista svizzera.

Sempre a bordo di un convoglio metropolitano, all’altezza della fermata San Giovanni, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno bloccato un 65enne romeno, con precedenti, che si era impossessato furtivamente del portafoglio di una turista polacca.

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno invece arrestato un 38enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato a bordo della metropolitana verso la fermata Battistini, mentre asportava il portafoglio ad una turista italiana di 78 anni.

All’interno della stazione ferroviaria Termini, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 45enne cileno, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a derubare un 35enne dello smartphone che custodiva nella tasca del giubbotto.

Infine, in via Caffaro, i Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord hanno arrestato una 22enne bulgara, senza fissa dimora, sorpresa a sfilare il portafoglio dalla borsa di una 85enne italiana nei pressi di uno sportello ATM.

Tutta la refurtiva è stata interamente recuperata dai militari, e poi riconsegnata alle vittime che hanno così formalizzato l’atto di denuncia mentre, tutti gli arresti sono stati convalidati al termine del rito direttissimo che si è svolto presso le aule di piazzale Clodio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).