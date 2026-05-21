Rapine su rotaia e spaccio di droga, 5 arresti nell’area della stazione Termini a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Rapine su rotaia e kit d’equipaggiamento modificati per occultare la droga: 5 arresti della polizia nell’ area della stazione Termini. Il primo intervento ha visto come protagonista un uomo, quarantottenne siciliano, che si aggirava a bordo della sua autovettura con fare sospetto nei pressi di piazza dei Cinquecento. L’attenzione degli agenti del nucleo PolMetro è stata catturata dai suoi movimenti rapidi e guardinghi, accompagnati da un uso compulsivo del cellulare, che lasciavano trapelare l’attesa di qualcuno nei pressi delle scale della fermata metropolitana. Fermato per un ordinario controllo, l’uomo è stato tradito da un visibile nervosismo e dal tentativo, una volta sceso dall’auto su richiesta dei poliziotti, di gettare a terra un involucro di droga che celava all’interno della bocca. La successiva perquisizione veicolare ha poi consentito di cristallizzare l’intero quadro: mascherate da “kit da lavoro”, sono state rinvenute delle prese elettriche, ingegnosamente modificate per nascondere 12 involucri di droga -tra crack e cocaina- per un peso complessivo di 15 grammi.

Il medesimo scenario ha restituito in manette tre attori distinti, colti in flagranza nell’atto della cessione della sostanza stupefacente. Un pusher, facendo la spola tra la stazione ed un’abitazione situata nelle vicinanze, è stato osservato in diretta dagli agenti della PolMetro mentre, con manovre rapide, distribuiva la droga preconfezionata a due “soci in affari”, che, a loro volta, se la assicuravano, dividendosela, per ripartirsi le piazze di spaccio della zona. Dopo averli bloccati “sul fatto”, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato al loro seguito circa 25 grammi di crack, che nel frattempo avevano occultato tra gli indumenti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di svelare una vera e propria “tana dello spaccio”, con droga e materiale da confezionamento, diversi telefoni e computer di dubbia provenienza, oltre a 635 euro in contanti, ritenuti verosimile provento della loro attività illecita. Parallelamente, un grido d’aiuto è risaltato tra la confusione della Galleria Commerciale Termini e ha allarmato gli agenti che, in pochi istanti, hanno ricostruito la responsabilità dell’episodio in capo ad un uomo di origini extracomunitarie, in fuga dopo aver derubato una turista dello zaino. Vanificato il suo tentativo di opporre una resistenza attiva agli operatori, lo stesso è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di rapina impropria. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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