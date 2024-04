PALERMO (ITALPRESS) – “Come creare una strategia di marketing efficace con l’Intelligenza Artificiale”, è il tema del webinar formativo gratuito, promosso dal Punto Impresa digitale della Camera di Commercio Palermo ed Enna che si svolgerà lunedì prossimo, alle 10. Durante il webinar verranno illustrati gli strumenti di Intelligenza Artificiale più utili per il marketing, ma anche le modalità più corrette per ottenere output di qualità; inoltre, verrà anche spiegato come l’IA può essere utilizzata per analizzare dati, scrivere testi per i canali digitali organici e a pagamento, come poter creare un piano di contenuti editoriali e pubblicitari, come analizzare dati e definire pubblico target, posizionamento e offerta.

“Questo webinar è uno strumento per comprendere, direttamente da un professionista del settore, come utilizzare l’intelligenza artificiale per potenziare le strategie di marketing, non solo per marketers esperti, ma anche per gli imprenditori che desiderano aggiornarsi sulle ultime tendenze”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Il webinar – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona – ha l’obiettivo di avvicinare le imprese all’utilizzo di questa nuova tecnologia artificiale, che ha inaugurato una rivoluzione senza precedenti nel modo in cui imprese e organizzazioni possono approcciarsi alla funzione del marketing”.

Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona. Interverrà come relatore Simone Dassereto, growth marketing con più di 10 anni di esperienza, che ha contribuito alla crescita di aziende leader come Yoox e Zalando. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, digital specialist del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

