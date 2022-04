Strasburgo chiede più sanzioni a Russia e tutele per i minori

Strasburgo chiede più sanzioni a Russia e tutele per i minori

Divieto all’importazione di carbone dalla Russia per un valore di 4 miliardi di euro all’anno, stop alle transazioni con quattro banche russe che rappresentano il 23 per cento della quota di mercato. È quanto prevede il quinto round di sanzioni annunciato dalla Commissione Europea contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. sat/gtr