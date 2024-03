MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 22 marzo a Palazzo Cusani è stata presentata la lineup dei migliori atleti che parteciperanno alla Stramilano Half Marathon, la mezza maratona meneghina che domenica 24 marzo riunirà i runners in Piazza Castello. Da qui, infatti, alle 8.30 prenderà il via la gara di 21,097 km. La competizione è aperta a tutti i tesserati Fidal e Runcard: i partecipanti per la prima volta si cimenteranno in un percorso inedito correndo lungo i viali della circonvallazione per terminare la gara in Piazza Castello. Con la 51° edizione della Stramilano Half Marathon si alza l’asticella: il nuovo record da battere è quello registrato lo scorso anno da Cosmas Mwangi Boi, che, in occasione del 50° compleanno della manifestazione, ha vinto la gara con un tempo di 59’40”. A livello maschile diversi nomi: Kimtai Antony, Wambua Bernard Musau, Bizoza Therence, Waithira simon Mwangi, Irabaruta olivier, Nzilwinkunda Onesphore, Gray Jack Lewis, Towett Vincent Kimutai, Cuneo Adele, Lehmann Adrian, Morir Felici Kiptarus, Kimtai Gideon Kiplimo, Guerra Francesco, Fontana Michele, Moletto MArco, Giacobazzi Alessandro, Alfieri Luca, Soffientini Andrea, Bonzi Nicola, CUneaz Renè. A livello femminile parliamo invece di Selva Giovanna, Genaneh Anchinalu Dessie, Mischiar Marine Cesare, Parlov Kostro Matea, Enyew Gojjam Tsegaye, Suagamiele Federica, Palmero Elisa, Galimberti Sara, Tuccito Alessia e Coiva Benedetta. Alla conferenza presenti diverse figure istituzionali e sportive: i colonnelli Domenico Di Rosalia, Umberto Graziani e Michele Pettinelli, Claudio Pedrazzini, vice presidente del CONI Lombardia, Rosanna Volpe, presidente del consiglio di amministrazione di Milano Sport e Claudia Giordani, medaglia d’argento alle olimpiadi del 1976 per lo slalom special. “La nostra politica è quella di far fare sport a più persone possibili. In Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti e quasi 3 milioni di iscritti alle federazioni, quindi livelli molto alti. Più persone ci sono alla Stramilano meglio è. Fare queste attività porta con sè diverse difficoltà e problemi e per questo bisogna collaborare tutti insieme. Viva la Stramilano”, ha dichiarato Pedrazzini. A lui si è poi aggiunta Claudia Giordani: “ci tenevo a portare l’attestato di riconoscenza da parte del mondo sportivo alla Stramilano per aver saputo dare una accelerata a quella che è ancora oggi la cultura sportiva del nostro paese e aver saputo trovare negli anni la continuità e il rinnovamento verso il futuro per poter continuare l’impegno al massimo livello verso lo sport”, ha concluso Giordani. (ITALPRESS).

Foto: xp5