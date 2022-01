LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono cinque le vittime di una tragedia familiare a Licata, in provincia di Agrigento. Un uomo avrebbe ucciso, al culmine di una lite in famiglia, il fratello, la cognata e i nipoti di 15 e 11 anni a colpi di pistola. La mattanza è avvenuta in via Riesi. I carabinieri della compagnia di Licata, coordinati dalla procura di Agrigento, lo avrebbero già trovato ma privo di vita. Con tutta probabilità si è suicidato. I vicini di casa hanno raccontato che le liti tra familiari erano frequenti.

(ITALPRESS).

