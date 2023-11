Strage di Nassiriya, Schifani “Grandissimo dolore”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono stati giorni terribili, terribili anche per me. Ho vissuto momenti di grandissimo dolore, anche perché era la prima missione internazionale per i nostri siciliani che si sono immolati in un momento di scontro dove ancora i sistemi di sicurezza non erano quelli di oggi. In questi anni, in silenzio, sono stato vicino alle loro famiglie, ai loro problemi, ai problemi dei loro figli, della loro educazione. Occorre non dimenticare, non possiamo dimenticare". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al termine della messa celebrata nella Cappella Palatina, al Palazzo reale di Palermo, in memoria delle sette vittime siciliane di Nassiriya, alla vigilia del ventesimo anniversario della strage. xm3/vbo/red