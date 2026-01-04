ROMA (ITALPRESS) – “Confermo che ci sono sei vittime italiane confermate. Non ci sono più dispersi e questo è un bilancio definitivo. Me lo ha confermato la polizia cantonale svizzera”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando del doloroso bilancio per l’incendio del Constellation a Cras Montana, la notte di capodanno, in cui hanno perso la vita Giovanni Tamburini, 16 anni, di Bologna; Achille Barosi, 16 anni, di Milano; Emanuele Galeppini, 17 anni, di Genova ma residente a Dubai; Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano; Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.

“I feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia: tre saranno oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda invece i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di stato organizzato dall’Aeronautica militare” ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con il TG2.

Nelle ultime ore altre 16 persone erano state identificate dalla polizia elvetica. Ai tre cittadini italiani dei quali era stata data notizia ieri, si sono aggiunti dieci svizzeri: quattro ragazze di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei uomini 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni. Un ragazzo rumeno di 18 anni. Un 39enne francese e un giovane turco di 18 anni.

La Confederazione Svizzera, in collaborazione con le chiese svizzere, ha indetto per venerdì 9 gennaio una giornata di lutto nazionale. Lo ha reso noto il presidente Guy Parmelin. Alle ore 14 del 9 gennaio, le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno, in occasione dell’inizio della cerimonia commemorativa a Crans-Montana.

“Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Cras Montana in Svizzera. Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”. Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro.

AMBASCIATORE “MAGISTRATURA FARÀ CHIAREZZA”

“Doloroso e struggente è che questa non è stata una disgrazia, ma una tragedia evitabile. Sarebbe bastata prevenzione e buon senso. E non ci sono stati”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando dell’incendio del Constellation a Cras Montana, la notte di capodanno, in cui hanno perso la vita anche sei giovanni italiani, tutti minorenni. “La magistratura si sta adoperando per fare chiarezza, stabilire le responsabilità, non soltanto a livello dei gestori del locale, ma anche di Comune e di chi ha fatto queste ispezioni, perchè hanno detto che tutto era in regola. Oppure se tutto era in regola cosa è successo dopo l’ispezione. Tutto verrà chiarito. I familiari delle vittime, ma anche tutti noi abbiamo il diritto di sapere”.

VALDITARA “VITTIME ITALIANE, STUDENTI STRAPPATI ALLA VITA”

“È doloroso leggere le cronache della strage di Crans-Montana, che ha coinvolto così tanti giovani. Oggi contiamo altre vittime italiane, studenti strappati alla vita in quella che doveva essere una serata di spensieratezza. A loro va il mio saluto commosso, ai loro cari il mio abbraccio e la mia vicinanza.”. Così su Instagram il Ministro Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

SALTA IL TRASFERIMENTO A GENOVA PER DONNA USTIONATA

È saltato l’arrivo all’ospedale Villa Scassi di Genova di una donna gravemente ustionata nell’incendio di Cras-Montana. La Regione fa sapere che “al momento le condizioni della paziente non permettono più il trasferimento a Genova”. Si attendono comunicazioni per eventuali altri arrivi al Centro grandi ustionati dell’ospedale genovese che ha offerto la disponibilità per 4 posti letto complessivi.

