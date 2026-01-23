Strage di Crans-Montana, Moretti scarcerato dopo nuova valutazione del pericolo di fuga. Tajani “Oltraggio alle famiglie”

©PHOTOPQR/LE PARISIEN/Olivier Arandel ; Crans-Montana ; 02/01/2026 ; Crans-Montana, Suisse Vendredi 2 janvier 2026 Fait Divers Vendredi 2 janvier 2026. Un incendie survenu dans un bar « Le Constellation » dans la nuit du Nouvel An a fait de très nombreux morts et blessés à Crans-Montana, une station de ski du canton de Valais fréquentée par de nombreux touristes. LP/Olivier Arandel - CRANS-MONTANA, Switzerland, January2, 2026 - Around 40 people were killed and 115 injured after fire tore through a bar during a New Year's Eve party in the Swiss ski resort of Crans-Montana

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il proprietario del Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti, è stato scarcerato dopo una nuova valutazione da parte della magistratura svizzera del pericolo di fuga. Il Tribunale vallesano per le misure coercitive ha stabilito il rilascio di Moretti e disposto misure alternative dopo che un amico, rimasto nell’anonimato, ha pagato per Moretti una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. Le misure alternative sono, come spiega il Tribunale, “standard” e prevedono fra le altre cose il divieto di espatrio e l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla stazione di polizia.

TAJANI “SCARCERAZIONE MORETTI È OLTRAGGIO A SENSIBILITÀ FAMIGLIE”

“Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto”, ha proseguito Tajani.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

