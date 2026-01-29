Strage Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Dubai, dove si trova per una tappa del viaggio di Stato negli Emirati Arabi Uniti, il papà di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera a causa dell’incendio avvenuto nel locale “Le Constellation”. La famiglia del ragazzo, giovane promessa del golf italiano, si era infatti trasferita a Dubai.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
