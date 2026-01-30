Strage Crans-Montana, la titolare del locale: “Ci aspettiamo molto da questa inchiesta”

SION (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Siamo qui perchè ci siamo impegnati a farlo. Lo dobbiamo alle vittime, a cui pensiamo ogni giorno. Ci aspettiamo molto da questa inchiesta”. A dirlo in un’intervista esclusiva al Tg1 Jessica Moretti, titolare con il marito del locale “Le Constellation” di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
