Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi “Risultato che aiuta a crescere”

MILANO (ITALPRESS) - Un risultato che entra nella storia dell’hockey azzurro, nonostante lo stop ai quarti. Alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 la Nazionale femminile saluta il torneo a testa alta, dopo un percorso che ha acceso entusiasmo e nuove prospettive per il movimento. A parlare è il capitano, Nadia Mattivi. pia/gm/gtr