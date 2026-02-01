Stoltenberg “Alleanza Usa-Ue messa alla prova come non mai, ma la Nato è forte”

ROMA (ITALPRESS) – Devo essere sincero, non immaginavo che saremmo arrivati al punto in cui si trova oggi la NATO. L’alleanza tra Europa e il Nord America è messa alla prova come non mai. E non avrei nemmeno immaginato una situazione come quella che abbiamo visto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi in merito alla Groenlandia. Detto questo, continuo a essere convinto che la NATO sia forte e che possa prevalere, anche se oggi affronta sfide molto serie”. Così l’ex Segretario generale della NATO e ministro delle Finanze norvegese, Jens Stoltenberg, ospite di Monica Maggioni a “In mezz’ora” su Rai3.

