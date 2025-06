‘Sto bene al mare’ il nuovo singolo di Mengoni con Sayf e Rkomi

MILANO (ITALPRESS) – Manca poco alla partenza di Marco negli Stadi 2025 e Mengoni sceglie proprio la vigilia del suo tour per l’uscita di un nuovo singolo: “Sto bene al mare” che, già nelle collaborazioni, si presenta inaspettato e sorprendente, con il cantautore, infatti, troviamo Sayf e Rkomi.

Il brano (Epic/Sony Music) sarà disponibile da venerdì 13 giugno in digitale e in rotazione radiofonica ed è da ora disponibile in pre-save. Scritto dagli stessi Marco Mengoni, Sayf, e Rkomi, Sto bene al mare è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profondità.

La voce di Marco Mengoni si intreccia con le strofe di Sayf e Rkomi, dando vita a un dialogo che parte dall’immaginario estivo più classico per raccontare qualcosa di più profondo: il senso di spaesamento, il distacco forzato da ciò che si conosce, la tensione tra l’idea di libertà e la realtà di un cambiamento non scelto. Il mare diventa così il centro di una riflessione disillusa e attuale che invita a pensare anche a chi sta dall’altra parte del mare, a chi non vive la distesa d’acqua come gioia e vacanza.

La produzione firmata da DIBLA, Jiz e Giovanni Pallotti accompagna e amplifica questo dualismo: il brano presenta infatti elementi popolari e al tempo stesso una contaminazione tra le sonorità tipiche del cantautorato italiano con il pop francese ed elementi latini come le percussioni e i fiati. In questo brano si fondono ritmi incalzanti con una tessitura sonora più cupa, accompagnata dalla tromba e da cori quasi gospel costruiti da Mengoni. Sto bene al mare è una canzone che si muove in contrasto, che cattura con i suoi suoni che si rivelano più complessi entrando nel cuore del brano e invita, come il suo testo, ad un ascolto attento e consapevole.



