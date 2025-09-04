Stelvio hi-tech, la pista mito di Bormio ora si comanda a distanza

ROMA (ITALPRESS) – La Stelvio di Bormio, una delle piste sciistiche più spettacolari e difficili del mondo, si prepara ad accogliere le gare olimpiche con un cuore tecnologico del tutto rinnovato. Con i suoi 3,2 km di lunghezza, circa 1.000 metri di dislivello e pendenze fino al 60%, la Stelvio è tra le discese più dure e spettacolari al mondo, al pari di Kitzbühel e Wengen. Dal 1993 ospita la classica di Coppa del Mondo di fine dicembre, che ha visto trionfare campioni leggendari come Dominik Paris, capace di conquistare qui ben sette vittorie, diventando il simbolo italiano della pista valtellinese. Ora cambia pelle: entro fine mese saranno pronti il nuovo impianto di innevamento hi-tech, i cablaggi in fibra ottica e il rinnovato sistema di cronometraggio, capace di garantire performance al millesimo di secondo. Sul campo operano 4 squadre per completare la posa di 6,9 km di condotte, collegate a 64 generatori di neve (46 a torre fissa e 18 mobili).

Il vero upgrade è la gestione interamente da remoto: basterà anche un telefono per accendere i sistemi e impartire comandi, senza più quadri manuali. Un sistema dinamico e intelligente, che unisce efficienza, sostenibilità e flessibilità operativa. Un’eredità concreta dei Giochi che consegna alla Valtellina impianti smart e attrattivi, capaci di proiettare la Stelvio – spesso definita “il Teatro alla Scala degli sport invernali” – sullo scenario globale non solo dello sport ma anche dell’innovazione.

