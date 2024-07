ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha registrato un incremento dei volumi (PC e CV) nel perimetro EU29 dello 0,9% durante il primo semestre del 2024, conquistando una quota di mercato del 18,2%.

I marchi Citroen, Dodge, Jeep e Lancia hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, incrementando le vendite rispetto allo scorso anno. Il Gruppo è al vertice in Francia, Italia e Portogallo dall’inizio dell’anno (YTD).

In Francia, Stellantis detiene una quota di mercato superiore al 30%, con quattro modelli nella Top Ten dei veicoli più venduti (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroen C3). In Italia, le vendite sono aumentate dell’1%, con una quota di mercato del 33%. Cinque i modelli nella Top Ten di giugno: Fiat Panda, Citroen C3, Lancia Ypsilon, Fiat 500 e Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia.

In Germania, le vendite sono aumentate di poco meno del 24%, e quasi tutti i marchi hanno registrato una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno, portando la quota di mercato al 14%. Anche Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia hanno registrato una crescita delle vendite a due cifre.

Stellantis Pro One è al primo posto nel mercato CV, con una quota superiore al 28,5% e un incremento dei volumi del 4% rispetto allo scorso anno. In Germania, questa crescita è stata particolarmente rilevante, con un aumento di 4 punti percentuali della quota di mercato e un incremento delle vendite di oltre il 44%. “Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e gestendo le turbative di mercato,” ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer, Enlarged Europe. “Grazie alla nostra solida posizione di mercato, alle partnership strategiche e a una solida gamma di prodotti, entriamo nella seconda metà dell’anno con un forte slancio. Siamo impazienti di affrontare i prossimi mesi, guidati dallo spirito combattivo del nostro team e da nuovi ed entusiasmanti prodotti – come previsto quest’anno dal nostro piano strategico Dare Forward 2030 – per continuare a crescere in Europa”, ha aggiunto.

Stellantis ha registrato una crescita costante sul mercato LEV, grazie alla sua ampia offerta di nuovi modelli BEV, PHEV e MHEV. I BEV hanno conquistato una quota YTD del 13,3% nell’EU29 e, in Francia, dove i volumi sono cresciuti di oltre il 48%, la Peugeot E-208 è risultata l’auto EV più venduta nel semestre. A giugno, le vendite di BEV sono salite del 19% in Italia, grazie agli incentivi governativi, e del 16% nel Regno Unito, con una quota di mercato in crescita di 1,1 punti rispetto allo scorso anno.

