Stellantis, nuove nomine in Enlarged Europe, European Brands e Pro One

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Con l’obiettivo di confermare la centralità del cliente e sviluppare la piena potenzialità della gamma Stellantis, con effetto immediato sono state effettuate le seguenti nuove nomine all’interno dell’organizzazione Enlarged Europe, European Brands & Pro One, che riporta a Emanuele Cappellano.

Maurizio Zuares è nominato Responsabile per le Commercial Operations Enlarged Europe, sostituendo Luca Napolitano. Roberta Zerbi è nominata Responsabile per il Brand Lancia in sostituzione di Luca Napolitano. Marco BO è confermato Responsabile del Customer Services riportando direttamente a Emanuele Cappellano e funzionalmente ad Alison Jones (Responsabile Globale dell’area Parts & Services e della Circular Economy.). Luca Napolitano è nominato Responsabile di Stellantis & You – Sales & Services, riportando a Jean-Philippe Imparato, in sostituzione di Roberta Zerbi. Simonetta Cerruti è nominata Responsabile Commerciale di Maserati riportando a Santo Ficili nell’ambito delle Maserati Operations, in sostituzione di Maurizio Zuares. Erica Ferraioli è nominata Responsabile dei Brand Alfa Romeo & Lancia, riportando a Maurizio Zuares nell’area delle Commercial Operations, sostituendo Simonetta Cerruti.

“Credo che queste nuove nomine siano funzionali a rinforzare la centralità del cliente che è una delle principali priorità della nostra Azienda e nella nostra area” dice Emanuele Cappellano, Stellantis Head of Enlarged Europe and European Brands “Al contempo, sono sicuro che permetteranno al nostro straordinario Team Europeo di liberare la piena potenzialità dei nostri Marchi e Prodotti, facendo leva sull’esperienza unica e le competenze complementari delle nostre persone”.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).