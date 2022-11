TORINO (ITALPRESS) – In un contesto dirompente e imprevedibile come quello attuale, Stellantis Italia, di cui il Country Manager Santo Ficili è il responsabile, ha implementato una nuova organizzazione per garantire velocità e flessibilità in risposta alle sempre nuove esigenze del mercato. Il cliente, infatti, è al centro di tutto ciò che facciamo. Questa trasformazione è una tappa del viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030. L’ambizione è quella di essere numero #1 nella soddisfazione del cliente in tutti i mercati, nei nostri prodotti e nei nostri servizi. La nuova struttura organizzativa rispecchia una semplificazione delle procedure, integra al suo interno i punti di contatto con i clienti e migliora la comunicazione, mantenendo la centralità del brand e la sua customer identity in ogni cluster.

La Customer Experience (CX) avrà un impatto su tutti i processi che riguardano i clienti in tutti i brand, per garantire che Stellantis sia il numero #1 nella soddisfazione dei clienti.

Il Cluster Premium (Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia), garantirà la coerenza sul mercato dei modelli Premium e assicurerà che le richieste dei clienti possano essere evase nel migliore dei modi. Ogni Brand Mainstream (Citroèn, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot) manterrà la propria struttura organizzativa e saranno supportati da una funzione Sales trasversale. I veicoli commerciali leggeri (LCV) saranno una Business Unit con responsabilità condivisa rispetto ad ogni marchio per il conto economico, la quota di mercato, la qualità e l’elettrificazione. Un Customer Management Office (CMO) dedicato è la spina dorsale della nuova organizzazione focalizzata sul cliente, incentrata su Media, Digital & CRM / Selling-on-Line / Customer Contact Factory / Customer Care e Marketplace. Le 9 funzioni trasversali supporteranno i brand e le Business Unit nel raggiungere gli obiettivi del mercato, interagire a livello funzionale con le organizzazioni regionali e globali: Customer Experience, e-Mobility, Finance, HR, ICT, Network Development & Training, Parts & Services, PR & Communication e Sinergie (2STM).

Questo il nuovo assetto organizzativo che è diventato operativo a partire dal 1° novembre 2022. Country Manager Stellantis Italia: Santo Ficili. Cluster Premium: Raffaele Russo. Citroèn: Marco Antonini. Fiat & Abarth: Eligio Catarinella. Jeep: Novella Varzi. Opel: Federico Scopelliti. Peugeot: Thierry Lonziano. Customer Experience: Rubina Rovere. Lcv Business Unit: Gianluca Zampese. Sales Mainstream & Car Flow: Alessandro Grosso. Network Development & Training : Marco Icardi. Le funzioni trasversali a supporto dell’organizzazione. B2b: Fabio Mazzeo. Customer Management Officer: Daniele De Leonardis. E-Mobility: Ciro Papa. Hr: di prossima nomina. Ict: Antonia Erriquez. Parts & Services: Simonetta Cerruti. Pre-Owned Vehicles: Giuseppe Di Mauro. Pr & Communication: Claudio D’amico. Sinergie (2STM): Andrea Ciucci.

“La transizione che coinvolge a gran velocità tutti i settori e in particolare quello della mobilità, richiede un approccio differente, competenza, talento e grande ambizione; qualità presenti in tutti grandi professionisti che formano la squadra” ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia. “Questa nuova organizzazione ci permette di anticipare e rispondere alle necessità dei nostri clienti in modo più rapido ed efficace per migliorare la customer journey, salvaguardando la customer identity di ogni singolo brand in ogni cluster. Il nostro audace piano strategico a lungo termine è il giusto strumento per dare a tutti noi la spinta, la concentrazione e l’ottimismo necessari”.

