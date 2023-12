TORINO (ITALPRESS) – Il team di E-sellers di Stellantis, nei primi 11 mesi del 2023 è stato contattato da 430.000 le persone che si sono rivolte ai consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno. Di queste circa 205.000 erano in “finestra d’acquisto”, di cui quasi il 50% ha deciso di iniziare online il processo di acquisto e di completarlo in concessionaria in un secondo momento. Stellantis Italia ha deciso di supportare il team degli E-sellers con l’Intelligenza Artificiale (AI). Ciò garantisce che le richieste dei potenziali clienti vengano affrontate prontamente, fornendo risposte in tempo reale e portando ad una maggiore soddisfazione del cliente. L’AI non si sostituisce agli E-sellers ma funge da copilota, permettendo loro di fornire risposte personalizzate e puntuali, adattandosi alle esigenze individuali, fornendo informazioni pertinenti su specifici modelli, caratteristiche del veicolo e opzioni di finanziamento.

Questa personalizzazione non solo rafforza la relazione tra il cliente e l’E-seller, ma migliora anche la percezione complessiva dei brand del Gruppo. E i primi riscontri sull’applicazione della nuova tecnologia sono molto validi, sia in termini quantitativi che di soddisfazione dei clienti e qualità del servizio offerto. I consulenti Stellantis rimarranno operativi per tutto il mese di dicembre, ad esclusione dei giorni festivi. Daniele De Leonardis, CMO Manager di Stellantis Italia ha commentato: “L’introduzione dell’AI, al fianco dei nostri consulenti on line, è una pietra miliare e parte integrante di una strategia che mira ad offrire una customer experience di altissimo livello. La nostra decisione di integrare l’intelligenza artificiale è basata sul riconoscimento delle alte aspettative dei consumatori e sulla volontà di soddisfarle al meglio. Nel panorama dinamico dell’industria automobilistica, dove velocità e personalizzazione sono fondamentali, l’intelligenza artificiale diventa un prezioso alleato per il nostro team”.

“Ci consente non solo di rispondere tempestivamente alle domande dei clienti, ma anche di personalizzare la nostra comunicazione in base alle preferenze individuali, creando un’esperienza più coinvolgente e su misura. Del resto, in un’epoca in cui la tecnologia continua a evolversi rapidamente, l’Intelligenza Artificiale si presenta come una risorsa straordinaria nel potenziamento dei nostri canali di contatto con la clientela” conclude De Leonardis.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).