Stellantis, Elkann “Grande trasformazione, in Italia impegni concreti”

"C'è una grande volontà e uno sforzo da parte di Stellantis di portare avanti questo difficile e complicato processo di trasformazione che stiamo realizzando avanti nel mondo, anche e in Italia". Così John Elkann a margine di un evento al Cern di Ginevra, circa l'impegno del gruppo sul nostro Paese. "Da quanto Stellantis è nata da due anni e mezzo, ci sono stati una serie di impegni molto concreti, molti attivati già oggi come a Torino a Mirafiori e in altri stabilimenti" aggiunge.