Stellantis e Qualcomm Technologies, Inc estendono la loro collaborazione

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato l’ampliamento della loro collaborazione tecnologica pluriennale per potenziare i veicoli Stellantis di nuova generazione con i system-on-chip (SoC) Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies.

La collaborazione ampliata integra le soluzioni Snapdragon Digital Chassis con STLA Brain, la piattaforma elettronica e software di Stellantis, migliorando le prestazioni di cockpit, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La base tecnologica scalabile punta ad accelerare il time-to-market, consentire aggiornamenti continui delle funzionalità e migliorare l’esperienza di guida. Progettati per scalare tra marchi e segmenti, i SoC Snapdragon Digital Chassis supportano la più ampia strategia di Stellantis volta a migliorare l’efficienza dei costi attraverso la standardizzazione delle piattaforme.

L’accordo comprende anche la piattaforma ADAS Snapdragon Ride Pilot, un sistema adattabile che può evolvere dalle funzioni di sicurezza attiva e conformità alle normative fino all’autonomia a mani liberi di livello 2+ e oltre, abilitando funzionalità ADAS su milioni di veicoli Stellantis. Basandosi sul lavoro già avviato nel cockpit e nella connettività, la collaborazione ampliata supporta maggiori prestazioni di calcolo e capacità basate sull’intelligenza artificiale nell’intero portafoglio veicoli Stellantis.

Insieme, Stellantis e Qualcomm Technologies “mirano a offrire esperienze di guida più intelligenti, intuitive e sicure”, si legge in una nota.

Nell’ambito di questa collaborazione rafforzata, Stellantis e Qualcomm Technologies hanno sottoscritto una lettera di intenti non vincolante affinché aiMotive, società specializzata in guida automatizzata e simulazioni di proprietà di Stellantis, entri a far parte di Qualcomm Technologies, subordinatamente a varie condizioni.

“I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione per rispondere alle loro esigenze di guida. Implementando questa piattaforma intelligente in tutto il nostro portafoglio globale, Stellantis mantiene questa promessa con una velocità ed efficienza senza precedenti”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis.

“Ciò è possibile grazie alla nostra collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, che consente di scalare capacità intelligenti e connesse su tutti i nostri marchi”. “Questa espansione riflette la portata e la profondità di quanto Qualcomm e Stellantis hanno costruito insieme, una relazione che abbraccia connettività, digital cockpit e ora ADAS e guida automatizzata” ha dichiarato Nakul Duggal, EVP and Group General Manager, Automotive, Industrial and Embedded IoT, Qualcomm Technologies, Inc.

“Il nostro Snapdragon Digital Chassis consente una distribuzione scalabile di potenza di calcolo unificata e capacità di guida avanzate tra veicoli e marchi, e l’estensione all’intero portafoglio Stellantis rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende e per chi ne farà esperienza”.

“Con l’evoluzione dei veicoli verso sistemi sempre più centralizzati e guidati dalla tecnologia, cresce la necessità di capacità di calcolo ad alte prestazioni e di intelligenza artificiale – conclude la nota -. Questa collaborazione evidenzia il ruolo crescente delle piattaforme a semiconduttori scalabili nel favorire un’innovazione più rapida, maggiore efficienza e migliori esperienze per i clienti”.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).