Stellantis e Applied Intuition ampliano la partnership tecnologica strategica

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis e Applied Intuition hanno annunciato oggi l‘espansione della loro partnership tecnologica strategica, sulla base della collaborazione esistente su STLA SmartCockpit per supportare lo sviluppo della prossima generazione della piattaforma software intelligente STLA Brain di Stellantis.

“L’accordo si fonda sulle solide basi costruite da Stellantis e Applied Intuition su STLA SmartCockpit, nell’ambito del quale le due aziende hanno già lavorato insieme per migliorare le esperienze software all’interno del veicolo – si legge in una nota -. Con l’estensione della collaborazione a STLA Brain, Stellantis amplia l’ambito verso il software centrale del veicolo, contribuendo ad accelerare lo sviluppo, migliorare la validazione e rendere più efficiente l’implementazione nei programmi veicolo. STLA Brain è la piattaforma software di Stellantis progettata per semplificare l’integrazione dei sistemi e supportare il miglioramento continuo durante l’intero ciclo di vita del veicolo”.

“Velocità, scalabilità e qualità sono fondamentali per portare nuove tecnologie sui nostri veicoli – ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis -. La nostra collaborazione con Applied Intuition ci aiuta ad accelerare lo sviluppo di una base software comune sulle nostre piattaforme tecnologiche. Per i clienti, questo significa una più rapida introduzione di nuove funzionalità, un’esperienza di bordo più fluida e un miglioramento continuo nel tempo”.

“La partnership ampliata posiziona Applied Intuition e Stellantis in prima linea nella transizione verso veicoli definiti dall’intelligenza artificiale”, ha affermato Qasar Younis, co-fondatore e CEO di Applied Intuition.

“Insieme, stiamo portando sul mercato il sistema operativo Vehicle OS e sistemi autonomi su scala industriale su più marchi e piattaforme di veicoli”. Applied Intuition supporterà lo sviluppo software, la simulazione, la validazione e l’implementazione nei principali sistemi del veicolo.

“Vehicle OS fornisce una base definita dall’intelligenza artificiale che riduce i cicli di sviluppo e migliora il time-to-market – conclude la nota -. Questa collaborazione riflette l’impegno di Stellantis nel far progredire le prestazioni dei veicoli, la connettività e l’esperienza cliente attraverso tecnologie innovative e la collaborazione con partner software leader”.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).