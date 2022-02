POMIGLIANO D’ARCO (ITALPRESS) – A Pomigliano D’Arco, in occasione di una visita allo stabilimento dove si produce l’Alfa Romeo Tonale recentemente presentata alla stampa internazionale, Jean Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo, ha ribadito con i collaboratori dello stabilimento i concetti espressi ieri dall’Ad di Stellantis, Carlos Tavares, in relazione al miglioramento dei conti di Alfa Romeo che nel 2021 è tornata profittevole. Nel 2021 Alfa Romeo ha infatti contribuito positivamente al margine operativo di Stellantis, con un miglioramento di centinaia di milioni di euro. Il focus sulla qualità, è stato sottolineato nei colloqui, ha portato a un miglioramento dei principali KPI, proiettando Alfa Romeo ai vertici del segmento premium.

Imparato si è inoltre soffermato con i collaboratori sul miglioramento delle performance commerciali a livello globale, tenuto conto dell’uscita dal mercato di Giulietta. Escludendo infatti le 14.000 Giulietta consegnate nel 2020, le 55.000 unità consegnate nel 2021 confrontate con le 63.000 dell’anno precedente dimostrano, è stato detto nei colloqui, le ottime performance di Giulia e Stelvio, grazie alle quali il brand ha migliorato la propria quota di mercato nel segmento D a motorizzazione termica (ICE) in tutto il mondo, ad esclusione della Cina.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com