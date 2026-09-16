Stellantis, Bardi “Nuova Lancia Gamma iniezione di speranza per Melfi”

ROMA (ITALPRESS) - “Non è solamente la presentazione del modello di un’auto ma è anche un’iniezione di speranza per lo stabilimento di Melfi, che continua nella produzione nel settore automotive. Credo che sia un segnale importante per far capire come le istituzioni - insieme all’azienda - mettano in atto una serie di iniziative per far si che il livello occupazionale sia sostenibile". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi al MIMIT per presentare la nuova Lancia Gamma. mec/mrc/gtr