Stellantis annuncia il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride

AMSTERDAM (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate, effettuata il 10 marzo. L’emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche: 2,2 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031; 1,8 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034; e 865 milioni di sterline di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell’8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032. Il regolamento dell’offerta è previsto per il 16 marzo 2026.

L’offerta adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato. Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis.

