ROMA (ITALPRESS) – Stellantis comunica alcune evoluzioni organizzative, con efficacia dal 1° settembre 2026, nell’ambito delle attività commerciali dedicate ai clienti business in Italia. Nell’ambito della struttura guidata da Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia, Andrea Croce è stato nominato nuovo responsabile del B2B e riporterà direttamente ad Antonella Bruno. Croce subentrerà a Fabio Mazzeo che, dal 1° settembre 2026, sarà il nuovo Chief Marketing & Communication Officer di Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crèdit Agricole Personal Finance & Mobility. Contestualmente, Nicola Pumilia è stato confermato Responsabile di Fleet & Tenders e sarà a riporto diretto di Antonella Bruno. “Il mercato business rappresenta un ambito strategico per Stellantis e per i nostri marchi. Ringrazio Fabio Mazzeo per il prezioso lavoro che ha svolto negli ultimi anni in Italia e sono certa che l’esperienza, la competenza e la profonda conoscenza del settore di Andrea Croce e Nicola Pumilia contribuiranno a potenziare ulteriormente la nostra presenza presso i clienti professionali, le flotte e le grandi organizzazioni, supportando la crescita del business e consolidando le relazioni con i nostri partner”, ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia.

Nato nel 1974, Andrea Croce entra in Fiat nel 1997 dopo aver completato un percorso di studi in ambito economico-scientifico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, sviluppando una conoscenza completa del business automotive e maturando competenze in ambiti quali B2B, remarketing, brand management, CRM, customer care e sviluppo dei servizi connessi. Dopo le prime esperienze internazionali nel settore Fleet e Veicoli Commerciali, nel 2016 ha assunto la responsabilità EMEA delle attività di CRM, Customer Care e sviluppo dei servizi connessi del Gruppo FCA. Ha successivamente guidato il Remarketing EMEA e, fino ad oggi, le vendite Fleet e RAC della National Sales Company (NSC) italiana di Stellantis.

Nicola Pumilia vanta 38 anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata tra Fiat Auto, FCA e Stellantis. Tra il 1996 e il 2000 ha operato in Sud America, ricoprendo incarichi direttivi in Venezuela, Colombia e Argentina, dove ha guidato team multiculturali nelle aree Commerciale, Marketing e Post-Vendita. Rientrato in Italia, è stato responsabile delle vendite retail del marchio Lancia per il Nord Ovest e successivamente Responsabile Marketing Prodotto Fiat per il segmento Large, contribuendo al lancio commerciale di modelli strategici quali Fiat Croma e Fiat Sedici. Negli ultimi vent’anni ha sviluppato una consolidata esperienza nelle vendite alle grandi aziende e alle società di noleggio a lungo termine, sia a livello nazionale sia internazionale. Dal secondo semestre del 2020 è Managing Director di Fleet & Tenders S.r.l., società responsabile delle relazioni commerciali con le Forze dell’Ordine, la Pubblica Amministrazione e le principali utility nazionali.

(ITALPRESS).

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