ROMA (ITALPRESS) – Presentata nel 1999, la Suzuki Hayabusa ha segnato una svolta nel mondo delle motociclette sportive, ridefinendo gli standard della categoria grazie a un progetto capace di coniugare prestazioni elevate, stabilità e raffinatezza tecnica. Il suo nome, ispirato al falco pellegrino giapponese, l’uccello più veloce del pianeta, richiama la filosofia che ha guidato lo sviluppo del modello: raggiungere prestazioni eccezionali attraverso un perfetto equilibrio tra aerodinamica, potenza e controllo. Frutto del processo di progettazione integrata di Suzuki, la Hayabusa ha saputo evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. La seconda generazione, introdotta nel 2008, ha portato il motore a 1.340 cm³ e un design ancora più scolpito, mentre nel 2021 la terza generazione ha riportato il modello sui mercati europei con un propulsore conforme alla normativa Euro 5 e un avanzato pacchetto elettronico di assistenza alla guida, mantenendo intatto il carattere che l’ha resa celebre. Con oltre 189.100 unità vendute nelle prime due generazioni, la Hayabusa continua a rappresentare una delle icone più riconoscibili della storia di Suzuki

Il forte legame tra la Hayabusa e i suoi appassionati trova la sua massima espressione nell’Hayabusa Station Festival, l’evento che ogni anno, nel mese di agosto, richiama migliaia di motociclisti nella prefettura di Tottori, in Giappone. La manifestazione si svolge ad agosto nella storica stazione ferroviaria di Hayabusa, inaugurata nel 1929 e riconosciuta come bene culturale tangibile del Giappone. Proprio la coincidenza del nome con quello dell’iconica hypersport Suzuki ha dato origine, nel 2008, a un’iniziativa destinata a diventare una tradizione. Tutto ebbe inizio con un piccolo raduno di sette proprietari di Hayabusa, nato dalla proposta di una rivista specializzata di ritrovarsi davanti alla stazione che condivideva il nome della moto. Nel corso degli anni l’evento è cresciuto fino a diventare uno dei più importanti appuntamenti dedicati al modello, arrivando a richiamare oltre 2.600 motociclette e oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il Giappone. Un risultato reso possibile anche grazie al coinvolgimento delle amministrazioni locali, della comunità di Yazu e della Wakasa Railway, che per l’occasione mette in servizio uno speciale treno decorato con la livrea e i loghi della Hayabusa. Più di un semplice raduno, l’Hayabusa Station Festival rappresenta il simbolo di una community internazionale che da oltre venticinque anni condivide gli stessi valori di passione, appartenenza e piacere di guida. Un legame autentico che testimonia come la Hayabusa sia riuscita ad andare oltre il ruolo di motocicletta ad alte prestazioni, trasformandosi in un’icona capace di unire migliaia di appassionati e di lasciare un segno nella cultura motociclistica mondiale.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

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