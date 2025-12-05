Stellantis accelera nella guida automatizzata attraverso il progetto Hi-drive

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – All’evento conclusivo Hi-Drive di Bruxelles, Stellantis ha presentato le più recenti tecnologie di guida automatizzata, dimostrando come i sistemi di nuova generazione possano gestire traffico complesso e condizioni di guida reali. Hi-Drive è il progetto di punta europeo dedicato all’evoluzione dell’automazione dei veicoli e all’abilitazione di livelli più avanzati di guida automatizzata in contesti diversificati.

Il programma si concentra sull’ampliamento delle capacità dei veicoli automatizzati, garantendo al contempo sicurezza, affidabilità ed efficienza nelle condizioni quotidiane. “Hi-Drive è un esempio concreto di innovazione aperta, che ci offre l’opportunità di sviluppare e testare tecnologie di guida automatizzata insieme ai principali partner europei. Lavorando insieme possiamo offrire soluzioni pratiche e affidabili che rendano la mobilità quotidiana più sicura e semplice per tutti” ha dichiarato Anne Laliron, SVP Technology Research di Stellantis.

Nell’ambito di Hi-Drive, Stellantis ha presentato due veicoli Living Lab: Peugeot e-2008: dotato di un modulo sensori sul tetto con otto LiDAR, nove telecamere, quattro radar e connettività V2X a corto raggio e cellulare. Il veicolo raccoglie dati ambientali a 360° per validare le funzioni automatizzate in scenari urbani ad alta densità. Maserati Levante MY2018: dimostra la comunicazione V2X e la mappatura ad alta definizione per supportare avvisi di pericolo in tempo reale e il riconoscimento dinamico della segnaletica, garantendo una guida più sicura e informata. I futuri veicoli altamente automatizzati, inclusi i sistemi driverless, richiedono connettività avanzata.

Stellantis sta testando comunicazioni a corto raggio e 5G per lo scambio di informazioni su traffico e strade con altri veicoli e infrastrutture digitali, elementi chiave per la guida automatizzata di nuova generazione.

Stellantis continua a rafforzare il proprio portafoglio ADAS e di guida automatizzata con funzionalità intuitive che supportano i conducenti già oggi, dalle informazioni sul traffico in tempo reale alla guida hands-free di livello 2+ in autostrada. L’azienda sta inoltre sviluppando veicoli autonomi di livello 4 (driverless) per servizi robotaxi a livello globale attraverso due collaborazioni parallele: una con NVIDIA, Uber e Foxconn, e l’altra con Pony.ai, entrambe focalizzate su soluzioni driverless scalabili ed economicamente efficienti. Entrambe le collaborazioni si basano sulle piattaforme Stellantis AV-Ready, progettate per la massima flessibilità e adattabilità a molteplici casi d’uso, sia passeggeri che commerciali. Investendo nelle tecnologie di automazione avanzata, Stellantis contribuisce a plasmare un futuro in cui la mobilità sarà sempre più autonoma, connessa e sostenibile, favorendo la creazione di città intelligenti e strade più sicure.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).