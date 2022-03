TORINO (ITALPRESS) – Automotive Cells Company, joint venture tra Stellantis e TotalEnergies/Saft per la produzione di batterie elettriche realizzerà il suo terzo stabilimento a Termoli. Lo si apprende da una nota, nella quale viene anche annunciata la chiusura dell’accordo per l’ingresso nel capitale di Mercedes-Benz, che detterà un terzo della società. I partner si sono impegnati ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. A quel punto gli stabilimenti francese di Billy-Berclau/Douvrin e tedesco a Kaiserslautern potranno produrre ciascuno almeno 40 GWh all’anno contro i 24 GWh inizialmente previsti. Il terzo impianto sarà Termoli, il 21 marzo è stato firmato un protocollo d’intesa tra ACC e le autorità italiane per formalizzare la volontà degli azionisti di investire in Italia e delle autorità italiane a sostenere tale investimento. “Siamo lieti di accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di ACC. Ciò dimostra la credibilità dell’iniziativa intrapresa un anno fa da TotalEnergies/Saft e Stellantis e supporta chiaramente la nostra ambizione di essere un innovativo battery player europeo”, ha affermato Yann Vincent, Ceo di ACC.

“Questo è un passaggio fondamentale per ACC. Dopo soli 18 mesi di esistenza, ACC è sulla buona strada con il suo centro di ricerca e sviluppo a Bordeaux e il suo sito pilota a Nersac già operativi. L’arrivo di Mercedes-Benz porta un voto di fiducia nella nostra tabella di marcia tecnologica e nella competitività dei nostri prodotti, il che rafforza significativamente il potenziale commerciale di ACC e supporta i nostri ambiziosi piani di crescita”, ha aggiunto. Lo scopo di ACC è sviluppare e produrre celle e moduli per batterie per veicoli elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività, garantendo al contempo il massimo livello di qualità e la più bassa impronta di carbonio. Il piano di capacità ACC aggiornato mobiliterà un investimento di oltre 7 miliardi.

(ITALPRESS).

