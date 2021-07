PONTEMOLI (ITALPRESS) – Antonella Stelitano vince in volata la 58^ edizione del Premio Bancarella Sport. Con “Donne in Bicicletta” (Edicicloeditore), l’autrice conquista 119 voti lasciandosi ad una sola distanza Ezio Luzzi con “Tutto il mio calcio minuto per minuto”, Baldini-Castoldi (118) e a tre Gigi Riva con “Non dire addio ai sogni”, Mondadori (116). Dopo un avvio serrato, non riescono a stare a ruota gli inseguitori Leo Turrini con “Panini, storia di una famiglia e di tante figurine”, Minerva Edizioni (105 voti); Ildo Serantoni con “Felice Gimondi, campione nello sport, campione nella vita”, Bolis Edizioni (48); Beppe Conti con “Dolomiti da leggenda”, Reverdito (85). I librai indipendenti presenti su tutto il territorio nazionale hanno favorito le “Signore”, sia la Stelitano che quelle pioniere che sdoganarono il lato maschile e gli stereotipi di genere del ciclismo. Alla vincitrice gli onori della Fondazione Città del Libro e dei prestigiosi rappresentanti della Commissione di scelta del Bancarella Sport, Paolo Liguori e Paolo Francia, nonchè del neo vincitore del Premio Bruno Raschi, Carlo Cavicchi che segue nell’albo d’oro, proprio uno dei finalisti, Beppe Conti. Brillante conduzione di Claudia Vanni, giornalista di Mediaset, e del Direttore di TGCom Paolo Liguori. Nel corso della manifestazione, premiato anche Gianluca Crocetti, neo presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara della Federazione Ciclistica. “Abbiamo la nostra vincitrice prima della conclusione del Tour de France”, ha detto entusiasta il presidente della Fondazione Città del Libro, Ignazio Landi.

(ITALPRESS).