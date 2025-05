Stefano Bollani compone le musiche del film di animazione “Marcel et Monsieur Pagnol”

CINEMA: BOLLANI COMPONE LE MUSICHE DI “MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL” CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stefano Bollani in veste di compositore di musiche originali al prossimo Festival di Cannes in occasione della première del film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, per cui ha scritto la colonna sonora. Un ruolo che segna il suo coinvolgimento in un progetto cinematografico unico nel suo genere.

Il film, diretto da Sylvain Chomet, regista e disegnatore francese noto per le sue opere iconiche come Appuntamento a Belleville e L’illusionista, è un biopic animato dedicato allo scrittore e drammaturgo Marcel Pagnol. La colonna sonora è stata registrata da Bollani al pianoforte insieme ad una jazz band e ad un’orchestra sinfonica. Marcel et Monsieur Pagnol verrà presentato come uno “Special Screening” al Festival di Cannes.

Il film sarà distribuito a livello internazionale il prossimo autunno, con una versione doppiata anche in italiano, in data ancora da definirsi. Con la sua partecipazione a questa importante manifestazione, Stefano Bollani aggiunge un ulteriore tassello alla sua straordinaria carriera e status internazionale, confermando il suo talento e la sua versatilità anche nel mondo del cinema, che già lo aveva visto aggiudicarsi un Nastro d’argento nel 2021 (per le musiche di Carosello Carosone) e il David di Donatello nel 2023 (per Il pataffio).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).