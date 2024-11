ROMA (ITALPRESS/MNA) – “Ho incontrato la presidente dell’assemblea parlamentare serba, Ana Brnabic, che è stata anche primo ministro, la Serbia per noi è un Paese prioritario. Abbiamo un grande interesse per quell’area balcanica che è un crocevia di culture, ma anche area di stabilità, un’area di progresso e di sviluppo. Abbiamo interesse che i Balcani aderiscano all’Unione Europea, la Serbia in quell’aera è un paese indubbiamente importante”. Lo ha detto Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).