Stefani attribuisce le deleghe agli assessori: “Buon lavoro, squadra coesa e molto motivata”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, con un proprio decreto, ha attribuito formalmente oggi, le deleghe agli Assessori della nuova Giunta regionale.Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata – sono state le sue prime parole dopo la firma del decreto – Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già oggi fanno del Veneto una Regione guida in campo nazionale. Come ho sempre garantito, si tratta di donne e uomini in possesso di competenze specifiche maturate sul territorio, di professionalità elevate, anche di entusiasmo per affrontare al meglio la nuova sfida amministrativa. Il nostro riferimento saranno i veneti, e non a caso, nelle deleghe ho inserito alcune innovazioni per rendere il lavoro, singolo e collegiale quanto più rispondente a ciò di cui ha bisogno la gente”.

LE DELEGHE

Presidente: Alberto Stefani

  • Indirizzo politico generale e coordinamento della Giunta
  • Autonomia differenziata, riforme istituzionali, rapporti Stato–Regione, specificità territoriali
  • Rapporti con Parlamento, UE, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo
  • Comunicazione e informazione istituzionale
  • Coordinamento strategico fondi comunitari UE
  • Coordinamento Grandi Eventi e progetti speciali
  • Politiche giovanili
  • Sistema statistico regionale

Vicepresidente:
Lucas PAVANETTO
TURISMO, LAVORO E SICUREZZA

  • Turismo, turismo sostenibile e diffuso, promozione integrata del brand “Veneto, The Land of Venice”
  • Politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego, mismatch competenze
  • Conciliazione vita–lavoro, inclusione e inserimento lavorativo
  • Programmazione FSE+ (parte lavoro)
  • Polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata, videosorveglianza
  • Edilizia di culto
  • Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 per gli aspetti di promozione

ASSESSORI

Massimo BITONCI
SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI

  • Politiche per sviluppo economico e competitività: industria, artigianato, commercio, servizi, cooperazione
  • Imprenditoria giovanile/femminile, start-up e scale-up innovative
  • Azioni a sostegno del sistema aziendale e del ricambio generazionale
  • Politiche per il credito e fondi di garanzia PMI
  • Internazionalizzazione, fiere e mercati, commercio estero
  • Attrazione investimenti
  • Sburocratizzazione
  • ZLS – Zona Logistica Semplificata
  • Tutela del consumatore
  • Transizione 5.0 e Manifattura 5.0: investimenti in innovazione, tecnologie digitali, robotica, efficienza energetica
  • Sostenibilità ed economia circolare
  • Cluster, Reti Innovative Regionali, infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico
  • Space Economy e filiere aerospaziali
  • Programmazione FESR e cooperazione transfrontaliera
  • Politiche energetiche


Dario BOND
AGRICOLTURA, FORESTE, MONTAGNA, POLITICHE VENATORIE E PESCA

  • Politiche agricole e agroalimentari, PAC, PSR/CSR, sviluppo rurale
  • Filiere produttive e DOP economy
  • Agricoltura e comunità: Piano di Sviluppo Rurale, agriturismo, filiere corte, mercati contadini, Turismo DOP
  • Agricoltura sociale e didattica
  • Ricambio generazionale nelle imprese agricole
  • Agricoltura intelligente e 4.0
  • Gestione risorse forestali e montane, consorzi bonifica, irrigazione
  • Demanio idrico
  • Produzioni vegetali e zootecniche
  • Fitosanitario
  • Pesca e acquacoltura, governance aree lagunari, vivificazione lagune
  • Gestione faunistica, politiche venatorie sostenibili
  • Programmazione fondi FEAGA, FEASR e LEADER
  • Politiche per la montagna
  • Impianti a fune

Gino GEROSA
SANITÀ – PROGRAMMAZIONE SANITARIA

  • Programmazione sanitaria regionale e assetto SSR
  • Rete ospedaliera e sistema emergenza–urgenza
  • Sanità di prossimità
  • Prevenzione, salute pubblica, sicurezza alimentare, approccio in Universum Salus
  • Politiche per personale sanitario
  • Sanità digitale: FSE e telemedicina
  • Edilizia sanitaria
  • Salute e benessere animale

Filippo GIACINTI

BILANCIO, PATRIMONIO, AFFARI LEGALI, PERSONALE, ATTUAZIONE PROGRAMMA E AGENDA DIGITALE

  • Coordinamento documenti di programmazione strategica (PRS e DEFR)
  • Programmazione finanziaria, bilancio regionale, legge di stabilità, tributi
  • Demanio, patrimonio, affari generali, affari legali e contenzioso
  • Organizzazione e gestione risorse umane
  • Trasparenza, anticorruzione PA
  • Innovazione e semplificazione amministrativa, co-programmazione/co-progettazione
  • Attuazione del Programma 2025-2030
  • Agenda Digitale e e-governement, infrastrutture di rete digitale e trasformazione digitale
  • NUE
  • Sistemi di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politiche
  • Partecipazioni societarie
  • Rapporti con il credito
  • Funzioni metropolitane
  • Rapporti con il Consiglio regionale

Valeria MANTOVAN

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, COMPETENZE E CULTURA

  • Istruzione, scuole paritarie e diritto allo studio universitario
  • Edilizia scolastica
  • Rapporti con le Università, Istituti di ricerca nazionali e regionali
  • Accordi di Programma DM MISE 1 aprile 2015
  • Programmazione della Formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS Academy)
  • Programmazione FSE+ (per la parte formazione)
  • Nuove competenze (talenti, ricercatori, profili qualificati)
  • Pari opportunità
  • Politiche culturali: patrimonio, musei, spettacolo, creatività contemporanea

Paola ROMA
SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, LONGEVITÀ, SPORT E POLITICHE ABITATIVE

  • Politiche sociali e servizi alla persona: Piani di Zona, welfare di comunità
  • Inclusione persone fragili, contrasto povertà, violenza di genere
  • Politiche per la famiglia (natalità, infanzia, sistema integrato 0-6)
  • Longevità e invecchiamento attivo
  • Non autosufficienza, disabilità, servizi residenziali e semiresidenziali, caregiver
  • Politiche per minori e giovani in chiave sociale, contrasto a disagio e dipendenze
  • Integrazione socio–sanitaria con sanità e territorio
  • Politiche per il Terzo settore, il volontariato, l’associazionismo e le Pro Loco
  • Sport e promozione della pratica sportiva
  • Politiche abitative, ERP, housing sociale, rigenerazione quartieri
  • Programmazione FSE+ (parte sociale)
  • Servizio civile regionale

Diego RUZZA
TRASPORTI, MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI

  • Programmazione e gestione mobilità e trasporti (PRT, piani mobilità)
  • Trasporto pubblico locale, integrazione tariffaria e modale
  • Mobilità sostenibile: ciclabilità, intermodalità, servizi innovativi
  • Smart Road, bigliettazione elettronica contactless EMV, piattaforme MaaS
  • Promozione Mobilità Aerea Avanzata (AAM)
  • Lavori pubblici e interventi a favore della sicurezza stradale (L.R. n. 39/1991)
  • Impiantistica sportiva
  • Navigazione interna e portuale

Elisa VENTURINI
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE

  • Tutela e valorizzazione dell’ambiente: aree protette, parchi, biodiversità e risorse naturali
  • Valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA), difesa del suolo e della costa, cave e miniere
  • Protezione civile – indirizzo, coordinamento, sviluppo organizzativo e tecnologico
  • Qualità dell’aria
  • Gestione del ciclo integrato dell’acqua
  • Clima
  • Gestione dei rifiuti
  • Bonifiche siti inquinati
  • Contrasto all’inquinamento
  • Mitigazione del rischio idrogeologico
  • Acque minerali e termali

Marco ZECCHINATO
COOPERAZIONE INTERREGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E RIORDINO TERRITORIALE

  • Governo del territorio: pianificazione urbanistica e territoriale (PTRC, piani d’area)
  • Pianificazione paesaggistica
  • Valorizzazione siti UNESCO
  • Politiche urbane
  • Enti locali, finanza locale e di riequilibrio, riordino funzioni e attuazione PRT – Piano Riordino Territoriale
  • Politiche di area vasta per i Comuni
  • Imprese ESG, società benefit, progetti a beneficio comune EELL, economia sociale e d’impatto
  • Programmazione infrastrutture viarie/ferroviarie / idroviarie / portuali / logistiche e nucleo di valutazione investimenti
  • Pianificazione strategica e infrastrutturale, governance del servizio idrico integrato e della risorsa idrica
  • Identità veneta e minoranze linguistiche
  • Cooperazione interregionale europea e internazionale, relazioni con organismi sovranazionali
  • Politiche per flussi migratori
  • Coordinamento delle Conferenze istituzionali

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

