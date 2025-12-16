Stefani attribuisce le deleghe agli assessori: “Buon lavoro, squadra coesa e molto motivata”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, con un proprio decreto, ha attribuito formalmente oggi, le deleghe agli Assessori della nuova Giunta regionale. “Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata – sono state le sue prime parole dopo la firma del decreto – Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già oggi fanno del Veneto una Regione guida in campo nazionale. Come ho sempre garantito, si tratta di donne e uomini in possesso di competenze specifiche maturate sul territorio, di professionalità elevate, anche di entusiasmo per affrontare al meglio la nuova sfida amministrativa. Il nostro riferimento saranno i veneti, e non a caso, nelle deleghe ho inserito alcune innovazioni per rendere il lavoro, singolo e collegiale quanto più rispondente a ciò di cui ha bisogno la gente”.

LE DELEGHE

Presidente: Alberto Stefani

Indirizzo politico generale e coordinamento della Giunta

Autonomia differenziata, riforme istituzionali, rapporti Stato–Regione, specificità territoriali

Rapporti con Parlamento, UE, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo

Comunicazione e informazione istituzionale

Coordinamento strategico fondi comunitari UE

Coordinamento Grandi Eventi e progetti speciali

Politiche giovanili

Sistema statistico regionale

Vicepresidente:

Lucas PAVANETTO

TURISMO, LAVORO E SICUREZZA

Turismo, turismo sostenibile e diffuso, promozione integrata del brand “Veneto, The Land of Venice”

Politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego, mismatch competenze

Conciliazione vita–lavoro, inclusione e inserimento lavorativo

Programmazione FSE+ (parte lavoro)

Polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata, videosorveglianza

Edilizia di culto

Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 per gli aspetti di promozione

ASSESSORI

Massimo BITONCI

SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI

Politiche per sviluppo economico e competitività: industria, artigianato, commercio, servizi, cooperazione

Imprenditoria giovanile/femminile, start-up e scale-up innovative

Azioni a sostegno del sistema aziendale e del ricambio generazionale

Politiche per il credito e fondi di garanzia PMI

Internazionalizzazione, fiere e mercati, commercio estero

Attrazione investimenti

Sburocratizzazione

ZLS – Zona Logistica Semplificata

Tutela del consumatore

Transizione 5.0 e Manifattura 5.0: investimenti in innovazione, tecnologie digitali, robotica, efficienza energetica

Sostenibilità ed economia circolare

Cluster, Reti Innovative Regionali, infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico

Space Economy e filiere aerospaziali

Programmazione FESR e cooperazione transfrontaliera

Politiche energetiche



Dario BOND

AGRICOLTURA, FORESTE, MONTAGNA, POLITICHE VENATORIE E PESCA

Politiche agricole e agroalimentari, PAC, PSR/CSR, sviluppo rurale

Filiere produttive e DOP economy

Agricoltura e comunità: Piano di Sviluppo Rurale, agriturismo, filiere corte, mercati contadini, Turismo DOP

Agricoltura sociale e didattica

Ricambio generazionale nelle imprese agricole

Agricoltura intelligente e 4.0

Gestione risorse forestali e montane, consorzi bonifica, irrigazione

Demanio idrico

Produzioni vegetali e zootecniche

Fitosanitario

Pesca e acquacoltura, governance aree lagunari, vivificazione lagune

Gestione faunistica, politiche venatorie sostenibili

Programmazione fondi FEAGA, FEASR e LEADER

Politiche per la montagna

Impianti a fune

Gino GEROSA

SANITÀ – PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Programmazione sanitaria regionale e assetto SSR

Rete ospedaliera e sistema emergenza–urgenza

Sanità di prossimità

Prevenzione, salute pubblica, sicurezza alimentare, approccio in Universum Salus

Politiche per personale sanitario

Sanità digitale: FSE e telemedicina

Edilizia sanitaria

Salute e benessere animale

Filippo GIACINTI

BILANCIO, PATRIMONIO, AFFARI LEGALI, PERSONALE, ATTUAZIONE PROGRAMMA E AGENDA DIGITALE

Coordinamento documenti di programmazione strategica (PRS e DEFR)

Programmazione finanziaria, bilancio regionale, legge di stabilità, tributi

Demanio, patrimonio, affari generali, affari legali e contenzioso

Organizzazione e gestione risorse umane

Trasparenza, anticorruzione PA

Innovazione e semplificazione amministrativa, co-programmazione/co-progettazione

Attuazione del Programma 2025-2030

Agenda Digitale e e-governement, infrastrutture di rete digitale e trasformazione digitale

NUE

Sistemi di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politiche

Partecipazioni societarie

Rapporti con il credito

Funzioni metropolitane

Rapporti con il Consiglio regionale

Valeria MANTOVAN

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, COMPETENZE E CULTURA

Istruzione, scuole paritarie e diritto allo studio universitario

Edilizia scolastica

Rapporti con le Università, Istituti di ricerca nazionali e regionali

Accordi di Programma DM MISE 1 aprile 2015

Programmazione della Formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS Academy)

Programmazione FSE+ (per la parte formazione)

Nuove competenze (talenti, ricercatori, profili qualificati)

Pari opportunità

Politiche culturali: patrimonio, musei, spettacolo, creatività contemporanea

Paola ROMA

SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, LONGEVITÀ, SPORT E POLITICHE ABITATIVE

Politiche sociali e servizi alla persona: Piani di Zona, welfare di comunità

Inclusione persone fragili, contrasto povertà, violenza di genere

Politiche per la famiglia (natalità, infanzia, sistema integrato 0-6)

Longevità e invecchiamento attivo

Non autosufficienza, disabilità, servizi residenziali e semiresidenziali, caregiver

Politiche per minori e giovani in chiave sociale, contrasto a disagio e dipendenze

Integrazione socio–sanitaria con sanità e territorio

Politiche per il Terzo settore, il volontariato, l’associazionismo e le Pro Loco

Sport e promozione della pratica sportiva

Politiche abitative, ERP, housing sociale, rigenerazione quartieri

Programmazione FSE+ (parte sociale)

Servizio civile regionale

Diego RUZZA

TRASPORTI, MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Programmazione e gestione mobilità e trasporti (PRT, piani mobilità)

Trasporto pubblico locale, integrazione tariffaria e modale

Mobilità sostenibile: ciclabilità, intermodalità, servizi innovativi

Smart Road, bigliettazione elettronica contactless EMV, piattaforme MaaS

Promozione Mobilità Aerea Avanzata (AAM)

Lavori pubblici e interventi a favore della sicurezza stradale (L.R. n. 39/1991)

Impiantistica sportiva

Navigazione interna e portuale

Elisa VENTURINI

AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE

Tutela e valorizzazione dell’ambiente: aree protette, parchi, biodiversità e risorse naturali

Valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA), difesa del suolo e della costa, cave e miniere

Protezione civile – indirizzo, coordinamento, sviluppo organizzativo e tecnologico

Qualità dell’aria

Gestione del ciclo integrato dell’acqua

Clima

Gestione dei rifiuti

Bonifiche siti inquinati

Contrasto all’inquinamento

Mitigazione del rischio idrogeologico

Acque minerali e termali

Marco ZECCHINATO

COOPERAZIONE INTERREGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E RIORDINO TERRITORIALE

Governo del territorio: pianificazione urbanistica e territoriale (PTRC, piani d’area)

Pianificazione paesaggistica

Valorizzazione siti UNESCO

Politiche urbane

Enti locali, finanza locale e di riequilibrio, riordino funzioni e attuazione PRT – Piano Riordino Territoriale

Politiche di area vasta per i Comuni

Imprese ESG, società benefit, progetti a beneficio comune EELL, economia sociale e d’impatto

Programmazione infrastrutture viarie/ferroviarie / idroviarie / portuali / logistiche e nucleo di valutazione investimenti

Pianificazione strategica e infrastrutturale, governance del servizio idrico integrato e della risorsa idrica

Identità veneta e minoranze linguistiche

Cooperazione interregionale europea e internazionale, relazioni con organismi sovranazionali

Politiche per flussi migratori

Coordinamento delle Conferenze istituzionali

