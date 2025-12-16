Stefani attribuisce le deleghe agli assessori: “Buon lavoro, squadra coesa e molto motivata”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, con un proprio decreto, ha attribuito formalmente oggi, le deleghe agli Assessori della nuova Giunta regionale. “Auguro buon lavoro a tutti i componenti di una squadra che nasce coesa e molto motivata – sono state le sue prime parole dopo la firma del decreto – Siamo tutti chiamati a rispondere alle nuove esigenze che emergono dal tessuto sociale e a mantenere e implementare le molte eccellenze che già oggi fanno del Veneto una Regione guida in campo nazionale. Come ho sempre garantito, si tratta di donne e uomini in possesso di competenze specifiche maturate sul territorio, di professionalità elevate, anche di entusiasmo per affrontare al meglio la nuova sfida amministrativa. Il nostro riferimento saranno i veneti, e non a caso, nelle deleghe ho inserito alcune innovazioni per rendere il lavoro, singolo e collegiale quanto più rispondente a ciò di cui ha bisogno la gente”.
LE DELEGHE
Presidente: Alberto Stefani
- Indirizzo politico generale e coordinamento della Giunta
- Autonomia differenziata, riforme istituzionali, rapporti Stato–Regione, specificità territoriali
- Rapporti con Parlamento, UE, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo
- Comunicazione e informazione istituzionale
- Coordinamento strategico fondi comunitari UE
- Coordinamento Grandi Eventi e progetti speciali
- Politiche giovanili
- Sistema statistico regionale
Vicepresidente:
Lucas PAVANETTO
TURISMO, LAVORO E SICUREZZA
- Turismo, turismo sostenibile e diffuso, promozione integrata del brand “Veneto, The Land of Venice”
- Politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego, mismatch competenze
- Conciliazione vita–lavoro, inclusione e inserimento lavorativo
- Programmazione FSE+ (parte lavoro)
- Polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata, videosorveglianza
- Edilizia di culto
- Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 per gli aspetti di promozione
ASSESSORI
Massimo BITONCI
SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI
- Politiche per sviluppo economico e competitività: industria, artigianato, commercio, servizi, cooperazione
- Imprenditoria giovanile/femminile, start-up e scale-up innovative
- Azioni a sostegno del sistema aziendale e del ricambio generazionale
- Politiche per il credito e fondi di garanzia PMI
- Internazionalizzazione, fiere e mercati, commercio estero
- Attrazione investimenti
- Sburocratizzazione
- ZLS – Zona Logistica Semplificata
- Tutela del consumatore
- Transizione 5.0 e Manifattura 5.0: investimenti in innovazione, tecnologie digitali, robotica, efficienza energetica
- Sostenibilità ed economia circolare
- Cluster, Reti Innovative Regionali, infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico
- Space Economy e filiere aerospaziali
- Programmazione FESR e cooperazione transfrontaliera
- Politiche energetiche
Dario BOND
AGRICOLTURA, FORESTE, MONTAGNA, POLITICHE VENATORIE E PESCA
- Politiche agricole e agroalimentari, PAC, PSR/CSR, sviluppo rurale
- Filiere produttive e DOP economy
- Agricoltura e comunità: Piano di Sviluppo Rurale, agriturismo, filiere corte, mercati contadini, Turismo DOP
- Agricoltura sociale e didattica
- Ricambio generazionale nelle imprese agricole
- Agricoltura intelligente e 4.0
- Gestione risorse forestali e montane, consorzi bonifica, irrigazione
- Demanio idrico
- Produzioni vegetali e zootecniche
- Fitosanitario
- Pesca e acquacoltura, governance aree lagunari, vivificazione lagune
- Gestione faunistica, politiche venatorie sostenibili
- Programmazione fondi FEAGA, FEASR e LEADER
- Politiche per la montagna
- Impianti a fune
Gino GEROSA
SANITÀ – PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- Programmazione sanitaria regionale e assetto SSR
- Rete ospedaliera e sistema emergenza–urgenza
- Sanità di prossimità
- Prevenzione, salute pubblica, sicurezza alimentare, approccio in Universum Salus
- Politiche per personale sanitario
- Sanità digitale: FSE e telemedicina
- Edilizia sanitaria
- Salute e benessere animale
Filippo GIACINTI
BILANCIO, PATRIMONIO, AFFARI LEGALI, PERSONALE, ATTUAZIONE PROGRAMMA E AGENDA DIGITALE
- Coordinamento documenti di programmazione strategica (PRS e DEFR)
- Programmazione finanziaria, bilancio regionale, legge di stabilità, tributi
- Demanio, patrimonio, affari generali, affari legali e contenzioso
- Organizzazione e gestione risorse umane
- Trasparenza, anticorruzione PA
- Innovazione e semplificazione amministrativa, co-programmazione/co-progettazione
- Attuazione del Programma 2025-2030
- Agenda Digitale e e-governement, infrastrutture di rete digitale e trasformazione digitale
- NUE
- Sistemi di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politiche
- Partecipazioni societarie
- Rapporti con il credito
- Funzioni metropolitane
- Rapporti con il Consiglio regionale
Valeria MANTOVAN
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, COMPETENZE E CULTURA
- Istruzione, scuole paritarie e diritto allo studio universitario
- Edilizia scolastica
- Rapporti con le Università, Istituti di ricerca nazionali e regionali
- Accordi di Programma DM MISE 1 aprile 2015
- Programmazione della Formazione professionale (IeFP, IFTS, ITS Academy)
- Programmazione FSE+ (per la parte formazione)
- Nuove competenze (talenti, ricercatori, profili qualificati)
- Pari opportunità
- Politiche culturali: patrimonio, musei, spettacolo, creatività contemporanea
Paola ROMA
SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, LONGEVITÀ, SPORT E POLITICHE ABITATIVE
- Politiche sociali e servizi alla persona: Piani di Zona, welfare di comunità
- Inclusione persone fragili, contrasto povertà, violenza di genere
- Politiche per la famiglia (natalità, infanzia, sistema integrato 0-6)
- Longevità e invecchiamento attivo
- Non autosufficienza, disabilità, servizi residenziali e semiresidenziali, caregiver
- Politiche per minori e giovani in chiave sociale, contrasto a disagio e dipendenze
- Integrazione socio–sanitaria con sanità e territorio
- Politiche per il Terzo settore, il volontariato, l’associazionismo e le Pro Loco
- Sport e promozione della pratica sportiva
- Politiche abitative, ERP, housing sociale, rigenerazione quartieri
- Programmazione FSE+ (parte sociale)
- Servizio civile regionale
Diego RUZZA
TRASPORTI, MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- Programmazione e gestione mobilità e trasporti (PRT, piani mobilità)
- Trasporto pubblico locale, integrazione tariffaria e modale
- Mobilità sostenibile: ciclabilità, intermodalità, servizi innovativi
- Smart Road, bigliettazione elettronica contactless EMV, piattaforme MaaS
- Promozione Mobilità Aerea Avanzata (AAM)
- Lavori pubblici e interventi a favore della sicurezza stradale (L.R. n. 39/1991)
- Impiantistica sportiva
- Navigazione interna e portuale
Elisa VENTURINI
AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE
- Tutela e valorizzazione dell’ambiente: aree protette, parchi, biodiversità e risorse naturali
- Valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA), difesa del suolo e della costa, cave e miniere
- Protezione civile – indirizzo, coordinamento, sviluppo organizzativo e tecnologico
- Qualità dell’aria
- Gestione del ciclo integrato dell’acqua
- Clima
- Gestione dei rifiuti
- Bonifiche siti inquinati
- Contrasto all’inquinamento
- Mitigazione del rischio idrogeologico
- Acque minerali e termali
Marco ZECCHINATO
COOPERAZIONE INTERREGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E RIORDINO TERRITORIALE
- Governo del territorio: pianificazione urbanistica e territoriale (PTRC, piani d’area)
- Pianificazione paesaggistica
- Valorizzazione siti UNESCO
- Politiche urbane
- Enti locali, finanza locale e di riequilibrio, riordino funzioni e attuazione PRT – Piano Riordino Territoriale
- Politiche di area vasta per i Comuni
- Imprese ESG, società benefit, progetti a beneficio comune EELL, economia sociale e d’impatto
- Programmazione infrastrutture viarie/ferroviarie / idroviarie / portuali / logistiche e nucleo di valutazione investimenti
- Pianificazione strategica e infrastrutturale, governance del servizio idrico integrato e della risorsa idrica
- Identità veneta e minoranze linguistiche
- Cooperazione interregionale europea e internazionale, relazioni con organismi sovranazionali
- Politiche per flussi migratori
- Coordinamento delle Conferenze istituzionali
