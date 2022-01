NAPOLI (ITALPRESS) – Comune di Napoli e Gruppo Sistemi Urbani di Ferrovie dello Stato uniscono le forza e siglano un protocollo d’intesa che strizza l’occhio al futuro della mobilità partenopea: il patto sottoscritto stamattina nella sede di Piazzale Tecchio della Facoltà d’Ingegneria dell’Università Federico II (a far gli onori di casa presente il Rettore Matteo Lorito) rappresenta infatti la pietra miliare per la realizzazione del deposito e della nuova stazione Campegna della Linea 6 della metropolitana di Napoli. Un progetto che partirà dalla rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione FS di Campi Flegrei: “Con questo accordo si sblocca una situazione ferma da più di dieci anni: la realizzazione della stazione di testa della Linea 6 e la riqualificazione di tutta l’area che va da via Campegna alla stazione di Ferrovie dello Stato di via Diocleziano” spiega il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del protocollo a cui hanno partecipato anche gli assessori alla Mobilità e all’Urbanistica, Edoardo Cosenza e Laura Lieto.

“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale perchè consentirà l’immissione dei nuovi treni nella Linea 6 e inoltre sarà la stazione di snodo delle nuove linee che vanno verso Bagnoli e verso Posillipo” prosegue l’inquilino di Palazzo San Giacomo che promette anche nuovi servizi per gli studenti nell’ambito di un investimento da 250 milioni “già disponibili” e pronti a essere utilizzati in tempi brevissimi per “sviluppare una parte di Napoli e realizzare un nuovo pezzo della mobilità cittadina”.

Con la sottoscrizione dell’intesa, le parti si impegnano a definire le modalità per la cessione al Comune dell’area su via Campegna, interessata appunto dalla realizzazione del deposito e della omonima stazione della linea L6, ed il programma di rigenerazione urbana che interesserà le aree di proprietà di FS Sistemi Urbani prospicienti via Diocleziano e via Giulio Cesare. Inoltre, nell’area interessata dalle opere, sarà realizzata anche una nuova stazione prospiciente Via Campegna, in modo da consentire l’inserimento nel circuito della linea dei nuovi treni, già programmati.

“L’intesa firmata nasce da un progetto di rigenerazione urbana di tutta la porta ovest della città di Napoli e il gruppo Ferrovie dello Stato mette a disposizione dell’amministrazione comunale un’area molto importante su cui c’è un progetto che risale a tempo addietro e finalmente adesso comincia ad avere gambe” afferma Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. “Con la sottoscrizione del protocollo – prosegue Lebruto – si è istituito un Tavolo Tecnico che è già a lavoro da qualche settimana. Nell’ambito di questo gruppo tecnico saranno decisi i passaggi formali per cedere le aree attraverso un atto di rogito”.

