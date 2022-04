Stati Uniti, ora si può usare il genere “X” nel passaporto

I cittadini statunitensi potranno mettere il genere neutrale nel loro passaporto. Chi non si riconoscerà nel genere maschile o femminile potrà usare la "X" per identificarsi. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo nuovo servizio. abr/gtr