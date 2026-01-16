Stati Uniti, meno vaccini ai bambini. La preoccupazione dei pediatri

ROMA (ITALPRESS) - Il governo degli Stati Uniti ha deciso di non raccomandare più ai bambini i vaccini contro influenza, epatite A e B, meningite, rotavirus e virus sinciziale, e ha ridotto a una sola la dose consigliata per il papillomavirus. Lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, spiegando che le decisioni su queste vaccinazioni devono essere prese dai genitori insieme ai medici che seguono i loro figli. A commentare questa revisione del calendario vaccinale pediatrico degli Stati Uniti Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana d’Igiene. sat/azn