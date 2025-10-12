Stati generali delle Isole minori, Musumeci “Appuntamento al 2027”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - Gli Stati generali delle Isole minori, che si sono tenuti a Lipari dal 10 al 12 ottobre, torneranno a riunirsi nel 2027. Ad annunciarlo, a conclusione dell'edizione di quest'anno, il ministro Nello Musumeci, che ha promosso l'evento: "Nel 2027 - ha affermato - faremo un bilancio delle cose che ci siamo detti oggi e che speriamo possano diventare azione, anche con il coinvolgimento delle opposizioni". abr/azn