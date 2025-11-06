Startup e imprese innovative della Sicilia a SMAU Milano

MILANO (ITALPRESS) - Venti aziende siciliane, fra Startup e PMI innovative, hanno partecipato a SMAU, appuntamento di riferimento sull’innovazione dove domanda e offerta di tecnologie e servizi avanzati s’incontrano. Il salone si è tenuto a Milano. Le imprese hanno partecipato grazie all’iniziativa del Dipartimento delle Attività Produttive di Regione Siciliana e sono state selezionate tramite un avviso pubblico. f03/mgg/red