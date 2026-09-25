“Start School Party” senza autorizzazioni a Monterotondo, un locale sequestrato e 2 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Un locale di Monterotondo, utilizzato secondo la Polizia di Stato per attività di pubblico spettacolo, è stato sottoposto a sequestro preventivo al termine di un controllo della Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Denunciati all’Autorità giudiziaria il titolare e l’organizzatrice dello “Start School Party”, evento pubblicizzato online per celebrare l’inizio dell’anno scolastico. Al momento dell’intervento, la festa era in corso con dj, giovani intenti a ballare, tavoli, divani e un’area destinata alla somministrazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’accesso era subordinato alla compilazione di moduli di adesione al circolo e al pagamento di 17-20 euro per l’ingresso, comprensivo di una consumazione.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato l’assenza delle autorizzazioni previste per il pubblico spettacolo e la somministrazione di alimenti e bevande. Riscontrate inoltre criticità sul piano della sicurezza, tra uscite di emergenza non adeguatamente segnalate o parzialmente ostruite, materiali privi della documentazione sull’ignifugazione, strutture senza certificazioni e un quadro elettrico privo di copertura. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del sequestro.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).