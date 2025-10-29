Start Cup Sicilia, Ruisi “Trampolino di lancio per il Premio nazionale”

PALERMO (ITALPRESS) - La sfida è "portare la ricerca scientifica sul mercato: tutte le attività di ricerca applicata verranno presentate oggi all'attenzione di un pubblico locale, ma sappiamo che questo è un trampolino di lancio per il Premio nazionale dell'innovazione, in cui i nostri sei team si andranno a confrontare con ricerca scientifica, ricerca applicata e trasferimento tecnologico di tutti gli atenei italiani". Lo ha detto Marcantonio Ruisi, coordinatore di StartCup Sicilia, a margine dell'undicesima edizione di Start Cup Sicilia. L'appuntamento si propone di selezionare l'impresa che si è distinta maggiormente sull'isola nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica e applicata: le vincitrici avranno accesso al Premio nazionale per l'innovazione (Pni), in programma al Ferrara Expo il 4 e 5 dicembre xd8/pc/mca2