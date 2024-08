PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo l’oro conquistato a Tokyo2020, Massimo Stano si è piazzato al quarto posto nella gara di 20 chilometri di marcia maschile dei Giochi di Parigi2024. Il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha chiuso la prova con qualche dolore, per via di problemi alla caviglia sinistra accusati negli ultimi chilometri. Oro per l’ecuadoriano Brian Daniel Pintado, argento per il brasiliano Caio Bonfim, bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin. Ventesimo posto per l’altro pugliese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle); 41° alla fine il lombardo Riccardo Orsoni (anche lui Fiamme Gialle).

“Diciamo che oggi la strategia era quella. Io ho dato il massimo ma oggi non è stato sufficiente. Ho utilizzato tutte le energie, anche quelle di riserva. Volevo la medaglia, è chiaro, ma vista la poca preparazione con la quale sono arrivato qui, sono orgoglioso di quanto ho fatto. Ringrazio tutto lo staff medico che mi ha aiutato negli ultimi mesi. Ora vediamo se gareggerò nella staffetta: io in caso sono pronto. Altrimenti ci rivediamo a Los Angeles2028” le parole di Massimo Stano al termine della gara. “La caviglia? Si è girata più volte, ho perso la stabilità. Un cedimento forse: devo capire bene”, ha aggiunto il pugliese.

