Stagione di Prosa al Teatro Toniolo, Giorgio Marchesi è “Il fu Mattia Pascal”

VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale. Sabato 6 e domenica 7 dicembre il protagonista è Giorgio Marchesi che svelerà l’ironia de “Il fu Mattia Pascal” con un linguaggio fresco e accessibile, pensato anche per le nuove generazioni. “Abbiamo pensato di raccontare le vicende di Mattia Pascal sottolineando l’ironia presente nel testo, sperimentando un linguaggio che potesse essere accessibile a tutti, anche e soprattutto alle nuove generazioni, affinché la “pesantezza” che spesso viene erroneamente associata ad alcuni capolavori letterari possa essere smentita da un racconto energico e divertito di un “caso davvero strano”.

L’attore racconta: “insieme a Raffaele Toninelli e alla sua creatività musicale, abbiamo cercato di dare vita a un’atmosfera non realistica; non abbiamo ambientato il testo precisamente negli anni ’30, ma lo abbiamo traslato e trascinato lungo il ‘900 per assecondarne la contemporaneità dei temi trattati: il rapporto con la propria identità prima di tutto, dato che i tanti “profili” di cui ormai ci serviamo quotidianamente per comunicare sui social ne sono l’estremizzazione. Ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi due anni”. Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro. Per informazioni: www.culturavenezia.it

