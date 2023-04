IBIZA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Seconda giornata di gara a tinte tricolori nel festival coloratissimo del World Triathlon Multisport Championships di Ibiza che chiude l’avvio dedicato al Duathlon sprint, standard, para e mixed prima delle gare di aquathlon, cross e di triathlon lunga distanza dei prossimi giorni.

Festa azzurra con l’oro della Mixed Relay elite con Samuele Angelini (Fiamme Oro) e Giorgia Priarone (707) che hanno dominato la gara e battuto nell’ordine Francia (Benjamin Choquert e Marion Le Goffe) e Belgio (Arnaud Dely e Maurine Ricour). Medaglia d’argento per la staffetta junior con Nicolò Astori (Raschiani Triathlon Team) e Noemi Bogiatto (Cuneo 1198 Team) secondi alle spalle del team Spagna di Pelayo Gonzàlez Turrez e Lucia Gracia Sancho. La terza medaglia di giornata per i colori italiani arriva dal paraduathlon con l’oro di Alessandro Carvani Minetti (Raschiani Triathlon Team) che si laurea campione del mondo nella categoria PTS2.

Dominio azzurro, dunque, nella mixed relay elite con il format 2x: il team italiano partito con Samuele Angelini ha preso il comando della gara sin dai primi metri del percorso sul lungomare dell’Isola delle Baleari cambiando in prima posizione al primo touch superando la Francia compagna di fuga negli ultimissimi metri della seconda corsa. Dietro Italia e Francia, a pochi secondi, Spagna, Belgio e Gran Bretagna. Giorgia Priarone, partita subito molto forte, ha sferrato l’attacco decisivo nella frazione di ciclismo staccando Francia, Spagna e Belgio che hanno provato a collaborare per rientrare sull’azzurra. Terza frazione con Angelini nuovamente in gara in questo format 2x che incrementa il vantaggio accumulato nella seconda frazione portandolo da circa 30″ a oltre 45″. Ultimo cambio con Priarone che vola al traguardo e porta la staffetta azzurra sul tetto del mondo della specialità. Secondo posto per la Francia che vince la volata finale con il Belgio terzo al traguardo.

Nella categoria Mondiali Mixed Relay Junior 2x è salito sul secondo gradino del podio il Team Italia di categoria composto da Nicolò Astori (Raschiani Triathlon Team) e Noemi Bogiatto (Cuneo 1198 Team). Il team composto dai due azzurri porta così a sette le medaglie di specialità italiane ad Ibiza dopo quelle individuali Under23 e Junior della prima giornata. La mattinata si era aperta con il Mondiale di duathlon classico age group con 8 atleti del Team Italia Age Group in gara e due medaglie: la seconda in terra spagnola per Gherardo Mercati (Triathlon Bergamo – categoria 80-84) che dopo l’argento nello sprint vince la sua categoria, e terzo posto per Maria Vittoria Marocco (Granbike Triathlon) nella categoria 65-69. Per gli altri Age Group in gara: 36° posto 45-49 per Marco Taurino (Salento triathlon), 6° nella categoria 50-54 Pietro Carrara (CUS Parma), 6° nella 70-74 Normanno Di Gennaro (Teramo Triathlon). Tra le donne, 10^ nella categoria 45-49 Laura Ravelli (Venus Triathlon e quinta nella 65-69 Michela Mazzarelli (Granbike Triathlon).

Nuovo appuntamento domani con i titoli mondiali di aquathlon elite e under 23 che vedrà impegnati per i colori azzurri: Samuele Angelini (Fiamme Oro), Michele Bortolamedi (K3 Cremona), Asia Mercatelli (707), Nicoletta Santonocito (Magma Team), Giada Stegani (T.D. Rimini).

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

